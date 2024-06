Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekanntes Duo entwendet Kleinkraftrad

Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am Montagnachmittag (24. Juni) beobachteten mehrere Zeugen, wie zwei bislang unbekannte junge Männer am Freibad ein Kleinkraftrad entwendeten. Die Täter reisten gegen 16.50 Uhr mit einem Kleinkraftrad mit niederländischem Kennzeichen an. Dem Sozius gelang es, ein vor dem Bad abgestelltes Zweirad gewaltsam zu starten. Danach flüchteten die Unbekannten mit beiden Kleinkrafträdern in Richtung Zur Dahlmühle. Beide Männer waren 18 bis 19 Jahre alt und wirkten südländisch. Der Fahrer des niederländischen Rollers war etwa 170 Zentimeter groß und kräftig. Er hatte lange schwarze Haare und trug eine schwarze Trainingshose, eine Sportjacke sowie einen Motocrosshelm. Der Sozius war etwa 180 Zentimeter groß und dünn. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine graue Jacke der Marke Nike, graue Schuhe und eine dunkle Hose. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität der Täter machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell