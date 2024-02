POL-LWL: Drei Leichtverletzte beim Zusammenstoß zweier PKW

Neustadt-Glewe (ots) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge drangen die Einbrecher zunächst durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Der Einbruch wurde durch die Bewohner des Hauses am Samstagabend festgestellt, ...

