POL-LWL: Hausbewohner ins Krankenhaus gebracht - Kohlenmonoxidvergiftung vermutet

Goldberg (ots)

Mit einer vermutlich erlittenen Kohlenmonoxidvergiftung ist am Freitagvormittag ein 67-jähriger Mann aus Goldberg ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass ein Kachelofen im Haus des Mannes, der zuvor offensichtlich befeuert hatte, der Auslöser des Vorfalls war. Eine Anwohnerin entdeckte den bewusstlos am Boden liegenden Mann auf dem Gehweg vor seinem Haus und informierte die Rettungskräfte. Offenbar hatte der 67-Jährige selbst noch die aus dem Ofen austretenden Gase bemerkt und das Haus daraufhin verlassen. Vor dem Haus brach er dann zusammen. Weiteren Informationen zufolge soll der Mann anschließend das Bewusstsein wiedererlangt haben. Ein Rettungswagen brachte ihn daraufhin in eine Klinik. Die Feuerwehr lüftete anschließend das betreffende Haus in der "Lange Straße".

