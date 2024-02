Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer erneut unter erheblicher Alkoholeinwirkung gestellt

Boizenburg (ots)

Zum wiederholten Mal hat die Polizei in Boizenburg einen 17-jährigen Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss gestellt. Am Donnerstagnachmittag stellte die Polizei bei dem Jugendlichen einen Atemalkoholwert von 2,76 Promille fest, worauf beim Fahrradfahrer eine Blutprobe veranlasst und Strafanzeige erstattet wurde. Bereits einen Tag zuvor hatte die Polizei den 17-Jährigen nach einer Unfallflucht in der Stadt aufgegriffen. Er soll am Mittwoch mit seinem Fahrrad gegen ein parkendes Auto gefahren sein und dabei Sachschaden verursacht haben (wir informierten). Zu diesem Zeitpunkt wies er einen Atemalkoholwert von 2.62 Promille auf und wurde von den kontrollierenden Polizisten wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Das zuständige Jugendamt wird über beide Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

