POL-LWL: Betrunkener Fahrradfahrer prallt gegen parkendes Auto und flüchtet

Parchim (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW wurde am Mittwochvormittag in Parchim eine 74-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Fahrradfahrerin an einer Einmündung in der Brunnenstraße von einem abbiegenden Auto erfasst. Die leicht verletzte Frau, die unter anderem mehrere Abschürfungen erlitt, ist anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen ...

mehr