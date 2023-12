Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radio und Freisprecheinrichtung aus Pkw gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Mittwoch, 13.12.2023, 22.00 Uhr bis Donnerstag, 14.12.2023, 05.30 Uhr im Knickebrink die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Skoda Octavia eingeschlagen. Er muss dann in den Innenraum gelangt sein und hat das Radio mit Steuerteil und die Fernsprecheinrichtung entwendet. Außerdem hat er anschließend die Scheinwerfer vorn ausgebaut und daraus die Halogenlampen mitgenommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die zu dieser Tat Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

