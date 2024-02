Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Betrunkener löste mehrere Polizeieinsätze aus

Wöbbelin/Ludwigslust (ots)

In der Region Ludwigslust hat ein betrunkener 40-jähriger Mann am Samstag gleich drei Polizeieinsätze ausgelöst. Am Samstagmorgen war der Mann zunächst in einer Tankstelle bei Wöbbelin wegen ungebührlichen Benehmens und Pöbeleien gegenüber dem Tankstellenpersonal aufgefallen. Zudem weigerte es sich vehement, die Tankstelle trotz mehrfacher Aufforderungen zu verlassen. Bei dem 40-Jährigen, der einen Atemalkoholwert von 2,69 Promille aufwies, fand die Polizei eine Softairwaffe. Der Störer, gegen den Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet wurden, kam anschließend zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam. Nach seiner dortigen Entlassung fiel der 40-Jährige am Abend erneut auf. So versuchte er gewaltsam in die Räume eines Wohlfahrtverbandes einzudringen, als die Polizei den 40-Jährigen kurz darauf erneut aufgriff. Zudem soll er mehrere Blumentöpfe auf der Terrasse eines Privathauses umgestoßen haben, sodass Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Mann erstattet wurde.

