Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ferienreisen - Infostand mit Beratungsangebot der Polizei

Kreis Heinsberg (ots)

Zu Ferienbeginn und an den darauffolgenden Wochenenden, insbesondere auf Bundesautobahnen (BAB), ist alljährlich mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen als zu urlaubsfreien Zeiten zu rechnen. In Folge dessen ist auch ein erhöhtes Stau- und Unfallgeschehen zu erwarten. In diesem Zusammenhang sind immer wieder auch Überladungen bzw. falsche Beladungen festzustellen. Auch bei korrekter Zuladung spielt die Ladungssicherung eine entscheidende Rolle für eine sichere Fahrt. Zusätzliche Aspekte, wie Übermüdung oder Ablenkung, können das Gefahrenmoment erhöhen und bedürfen der besonderen Beachtung. Auch für den gewerblichen Personen - und Güterverkehr stellt die Ferienzeit eine Herausforderung dar. Eigentumskriminalität macht keinen Urlaub. Deshalb verdient auch die Sicherung von Kraftfahrzeugen, insbesondere von Wohnmobilen und Wohnanhängern, ein besonderes Augenmerk. Gleiches gilt für die Sicherung von Wohnungen und Häusern in Zeiten urlaubsbedingter Abwesenheit. All diese Aspekte zeigen, dass neben der Repression vor allem auch die Prävention, insbesondere im Vorfeld der Ferienzeit, einen zentralen Bestandteil des Themas Ferienreiseverkehr darstellt. Die zielgerichtete Präventionsarbeit der Polizei NRW zielt daher darauf ab, Verkehrs- und Kriminalitätsdelikte zu verhindern. Die Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde bietet in Zusammenarbeit mit der Kriminalprävention an zwei Tagen mit Infoständen ein umfangreiches Beratungsangebot an:

Freitag, 28. Juni 2024, 15 bis 18 Uhr,

in Heinsberg, Carl-Severing-Straße 1 (Parkplatz Polizeidienstgebäude) und Samstag, 29. Juni 2024, 10 bis 13 Uhr, in Erkelenz, Gewerbestr. Süd 48 (Parkplatz Polizeidienstgebäude)

Das Beratungsangebot umfasst:

- Schutz vor Wohnungseinbruchsdiebstahl, Sicherung von Wohnmobilen/- anhängern, von Kraftfahrzeugen und von Fahrrädern sowie Aufklärung zur Verhinderung von tatförderndem Verhalten an Urlaubsorten (z. B. Maßnahmen zur Verhinderung von Taschendiebstählen und Zahlungskartenkriminalität) - Richtiges Verhalten im Stau auf der BAB / bei Unfällen / Bildung Rettungsgasse - Informationen bezüglich Pausen und Ablenkung durch mitreisende Kinder - Gefahren durch Ablenkung am Steuer - Ladungssicherung - Richtige Sicherung von Fahrrädern/Pedelecs auf/an Pkw/Wohnmobilen - Richtige Beladung von Dachboxen - Sicherung von Gasflaschen bzw. gasbetriebenen Geräten - Anschnallpflichten - Sicherung Haustiere - Überladung, Beladung und Ladungssicherung - Checkliste "Fahrzeugcheck" mit Fahrzeugcheck vor Ort (Profil, Reifendruck etc.) - Korrekte Nutzung von Anhängerverbindungen - Fahrradparcours

