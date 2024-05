Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Raub auf der Neubrandenburger Wallanlage

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 22.05.2024 erschienen zwei männliche Personen im Polizeihauptrevier Neubrandenburg, da sie soeben auf der Wallanlage in Neubrandenburg ausgeraubt wurden.

Die beiden Männer befanden sich zum Tatzeitpunkt, gegen 18:30 Uhr, auf dem inneren Wallweg auf Höhe der Gerichte. Es näherte sich eine vierköpfige Personengruppe, die zunächst nach Zigaretten fragte. Die 18 und 19 Jahre alten deutschen Männer lehnten eine Herausgabe ab.

Einer der vier Tatverdächtigen griff nach der Zigarettenschachtel, die zwischen den beiden Männern auf einer Bank lag und klaute diese. In der weiteren Folge soll der gleiche Mann ein Messer gezogen und Geld und Wertgegenstände der Männer gefordert haben. Mit dem Messer in der Vorhalte konnten die Täter über 100,00 Euro erbeuten.

Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe fußläufig von der Örtlichkeit in Richtung Innenstadt. Eine umgehend eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Neubrandenburger Reviers war in einer Nahbereichsfahndung im Bereich erfolglos.

Die vier männlichen Tatverdächtigen konnten durch die Anzeigenerstatter in der Anzeigenaufnahme wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist ca. 1,75 m groß, zwischen 16-20 Jahre alt, schlanke Statur, afrikanischer Phänotyp (dunkelhäutiger als die anderen Tatverdächtigen) und bekleidet mit gelblichem Pullover, dunkler Hose und "typischen" Sportschuhen. Der zweite Tatverdächtige ist ca. 1,80 m groß, zwischen 16-20 Jahre alt, schlanke Statur, südländischer Phänotyp und bekleidet mit olivgrüner Jacke und Kapuze auf dem Kopf (Kapuze mit Aufschrift), weiße Streifen an den Ärmeln der Jacke, Jacke mit rötlich-orangefarbener/m Aufschrift/Symbol und heller Jeans. Weiterhin hatte er Narben im Gesicht, vermutlich im Bereich der Wange. Der dritte Tatverdächtige ist ca. 1,70 m groß, auch zwischen 16-20 Jahre alt, schlank gebaut. Er weist einen südländischen Phänotyp auf, trug gegelte dunkle Haare, vollständig dunkle Kleidung ohne Auffälligkeiten, eine Umhängetasche mit rot-grünlichem Riemen (ähnlich "Gucci") und weiße AirPods. Der vierte Täter ist ca. 1,70 m groß, ebenfalls zwischen 16-20 Jahre alt, schlank gebaut und südländischer Phänotyp. Er trug vollständig dunkle Kleidung ohne Auffälligkeiten.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Sollte es Passanten geben, die sich am Mittwochabend auf dem Wall oder in Nähe aufhielten und diese Personengruppe beobachten konnten, melden sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder in jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell