POL-NB: Letzter Ferientag endet auf dem Revier

Waren / Warnemünde (ots) - Der 80-jährige Mann, nach dem seit gestern in Waren und im Bereich Rostock/Warnemünde gesucht wurde, konnte wohlbehalten in Warnemünde angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen aufmerksamen Bürgern für die Hinweise und bittet um Löschung der personenbezogenen Daten und Fotos in eigener Zuständigkeit. Rückfragen bitte an: Claudia Berndt Polizeiinspektion Neubrandenburg Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: ...

