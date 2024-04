Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen/A7 - Unfall mit Sachschaden

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der A7 bei Herbrechtingen.

Gegen 17 Uhr kam es auf der A7 in Richtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer hatte wohl nicht genug aufgepasst. Mit seinem Mercedes fuhr er in das Heck eines BMW. Der wurde von einem 25-Jährigen gelenkt. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Mercedes auf 5.000 Euro, am BMW auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Mercedes. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

