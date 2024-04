Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Donnerstag in Mietingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.15 Uhr war ein 67-Jähriger mit seinem Opel in dem Krautgartenweg unterwegs. Eine 29-Jährige fuhr dort von einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah die Fahrerin des gelben Lieferfahrzeuges den Vorfahrtsberechtigten. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Opel auf rund 3.500 Euro, den am 3,5 Tonner Streetscooter auf ca. 1.000 Euro.

