POL-UL: (UL) Obermarchtal - Vor der Polizei geflüchtet

Anhaltezeichen der Polizei ignorierte ein Mann am Donnerstag in Obermarchtal.

Ulm (ots)

Gegen 19.30 Uhr meldete eine Zeugin den Mann in der Klosteranlage in Obermrachtal. Der soll dort etwas wirr mit einer Axt umhergelaufen sein. Dabei gefährdete oder bedrohte der Mann Niemanden. Als die Polizei eintraf, war der Mann mit seinem Auto bereits weggefahren. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei den Suzuki zwischen Unter- und Obermarchtal. Der 58-jährige Fahrer ignorierte die Anhaltesignale der Polizei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Er fuhr nach Obermarchtal zurück. Dort hielt er an und beendete seine Fahrt. Ein Alkomattest ergab einen Wert von deutlich über dem Erlaubten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach einer Blutentnahme brachte die Polizei den verwirrten Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus.

