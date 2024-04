Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Über den Fuß gefahren

Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Donnerstag in Gingen/Fils zu.

Ulm (ots)

Gegen 10 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Auto auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße. Dort war er auf Parkplatzsuche. Als er eine Parklücke erkannt hatte, fuhr er mit dem Pkw in diese ein. Dabei übersah er wohl eine 62-jährige Fußgängerin, die dort ebenfalls unterwegs war. Das Auto rollte über den rechten Fuß der Seniorin. Die Frau zog sich dabei Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Das Polizeirevier Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Auf den Autofahrer kommt nun eine Anzeige zu.

