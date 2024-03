POL-PPMZ: Erneuter Widerstand gegen Einsatzkräfte - Polizist ins Gesicht gespuckt

Saulheim (ots) - In der Nacht vom 28. auf den 29.03.2024 kam es nach vorheriger Vermisstenanzeige zu einer groß angelegten Suche in Saulheim. Nachdem die Maßnahmen am Morgen des 29.03. nochmals intensiviert worden waren konnte die Vermisste am Vormittag nur noch tot in einem Bachbett aufgefunden werden. Derzeit wird hier von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die konkreten Umstände sind Gegenstand der weiteren ...

