POL-PPMZ: Carfriday - Kontrollen des PP Mainz bis in die Nacht

Anlässlich des Carfriday setzte das PP Mainz auf einen variablen Kontrollmix und überwachte insbesondere die An- und Abreise zu dem zentralen Event am Nürburgring. Das diese Kontrollen notwendig sind, zeigte ein Verkehrsunfall in der Nähe des Nürburgrings mit fünf Fahrzeugen, bei welchem drei Personen verletzt wurden. (siehe Meldung des PP Koblenz).

Das PP Mainz setzte bereits in den frühen Morgenstunden mehrere ProVida-Fahrzeuge ein, welche mit einer Geschwindigkeitsmessenlage ausgestattet sind und kontrollierte so die Anfahrtswege. Parallel dazu wurden Lasermessungen durchgeführt und mobile Messanlagen eingesetzt.

Im Tagesverlauf wurden über 11.000 Fahrzeuge gemessen und dabei 296 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

An drei Kontrollstellen an der A 63 im Donnersbergkreis, an der A 61 bei Bad Kreuznach und auf der Saarstraße in Mainz wurden mehrere tausend Fahrzeuge an Kontrollstellen vorbeigeführt. Insgesamt wurden ca. 250 PKW und deren Fahrer, bzw. Fahrerin aus dem Fließverkehr herausgezogen und kontrolliert. Darunter auch zahlreiche Besucher des Events am Nürburgring.

Es wurden fünf Strafverfahren eingeleitet, ein mal Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Urkundenfälschung wegen eines total gefälschten Führerscheins, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ein weiterer Dokumentenverstoß sowie ein unerlaubter Aufenthalt.

17 mal war die Betriebserlaubnis erloschen, drei Kinder saßen nicht in Kindersitzen, vier Mal war die Hauptuntersuchung abgelaufen, acht Personen waren nicht angeschnallt, drei Mal war Beleuchtung defekt und vier Mal waren Dokumente nicht mitgeführt.

Keine Person stand unter dem Einfluss berauschender Mittel oder Alkohol. Teilweise waren die Fahrzeuge erheblich optisch als auch technisch verändert. Auffällig ist die Verwendung nicht zugelassener Scheibenfolien, das Abkleben von Scheinwerfern und insbesondere die Montage falscher Rad-/Reifenkombinationen. Weder bei den Geschwindigkeitsmessungen noch bei den Kontrollen waren jedoch herausragende Verstöße festzustellen.

In der Gesamtbetrachtung waren Veränderungen in den allermeisten Fällen professionell ausgeführt, eingetragen oder entsprechende Papiere vorhanden. Teilweise waren Personen mit ihren auffälligen Fahrzeugen bereits am Nürburgring kontrolliert worden und berichteten von dort.

Die kontrollierten Personen waren trotz des schlechten Wetters freundlich und zeigten Verständnis für die Kontrollen. Diese waren von einer guten Stimmung getragen.

