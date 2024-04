Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Vorfahrt genommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Donnerstag bei Unlingen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war ein 34-Jähriger mit seiner Suzuki auf der Kreisstraße 7540 von Dietelhofen in Richtung Reutlingendorf unterwegs. Aus einem Feldweg kam ein 26-Jähriger mit einem Isuzu Klein-Lkw. Der wollte nach rechts auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei achtete wohl der 26-Jährige nicht auf die Vorfahrt des von links kommenden Bikers. Am Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 34-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer des 3,5 Tonners blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Motorrad auf rund 8.000 Euro, den am fahrbereiten Isuzu auf ca. 3.000 Euro.

