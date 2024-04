Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto gestohlen

Nach einem Autodiebstahl am Montag in Ehingen konnte ein 37-Jähriger festgenommen werden.

Ulm (ots)

Zwischen 2 und 3 Uhr wurde der BMW X5 in der Alfred-Delp-Straße entwendet. Unbekannte Täter konnten die elektronischen Sicherheitssperren überwinden und mit dem Auto wegfahren. Gegen 7.30 Uhr sollte der BMW im Bereich Eschlkam (Bayern) einer Kontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige litauische Fahrer gab stattdessen Gas und flüchtete über die tschechische Grenze. Dort konnte er nach kurzer Verfolgung gestellt und festgenommen werden. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl beantragt. Der 37-Jährige befindet sich derzeit noch in einem tschechischen Gefängnis und soll dann nach Deutschland überstellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in derselben Nacht in Ehingen in der Johannes-Baptist-Sproll Straße ein Mercedes, vermutlich auf dieselbe Art und Weise, entwendet wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

+++++++ 0781802 0781271

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell