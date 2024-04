Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - E-Scooter gestohlen

Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter das Gefährt in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Der E-Scooter stand zwischen 19.15 Uhr und 20.45 Uhr vor einer Fahrschule in der Hauptstraße. Der Besitzer hatte ihn dort an einem Fahrradständer angeschlossen. Ein Dieb knackte das Schloss und entwendete den E-Scooter der Marke Segway. An dem Elektrokleinstfahrzeug ist das blaue Versicherungskennzeichen 629WVZ aus dem Jahr 2024 angebracht. Das Polizeirevier Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.

