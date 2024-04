Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unfall mit Promille

Am Mittwoch flüchtete ein Betrunkener nach einem Unfall in Geislingen.

Ulm (ots)

Um 21.15 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Mercedes in der Stuttgarter Straße unterwegs. Auf Höhe einer Baustelle wollte sie nach links in die Überkinger Straße abbiegen. Der nachfolgende 39-jährige Fahrer eines Renault wollte wohl ebenfalls abbiegen. Dabei kam es zwischen den Fahrzeugen zu einer seitlichen Kollision. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Die Geschädigte verfolgte den Verursacher bis Unterböhringen und verständigte die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Geislingen traf den 39-Jährigen samt beschädigten Fahrzeug kurze Zeit später in Oberböhringen an seinem Wohnort an. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Seinen Führerschein musste er abgeben. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 3.000 Euro.

++++0801632 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell