Zum Verhängnis wurde einem Laster am Mittwoch eine unbefestigte Grünfläche auf einem Rastplatz an der A7 bei Langenau.

Kurz nach 8.30 Uhr war ein spanischer Sattelzugfahrer auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Langenau und Niederstotzingen unterwegs. Da er seine Ruhepause einlegen musste, steuerte er mit seinem Gefährt den Rastplatz "St. Jakob" an. Offenbar fand er keinen Stellplatz auf den ausgewiesenen Flächen und parkte sein Gefährt kurzerhand im Grünen. Dort verweilte er auf einer grünen Verkehrsinsel und wollte nach seiner Ruhepause weiterfahren. Allerdings schaffte er das nicht mehr mit eigener Kraft, denn seine tonnenschwere Zugmaschine samt beladenem Auflieger war zwischenzeitlich mehrere Zentimeter tief in die durchweichte Grünfläche eingesunken. Dabei wurde auch die Frontschürze an der Zugmaschine beschädigt. Ein Abschlepper kam zu Hilfe und zog den Sattelzug aus dem Grünstreifen. Die Verkehrspolizei Heidenheim war vor Ort und nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an der Sattelzugmaschine auf rund 1.500 Euro. Der Schaden an der Flur wird mit ca. 500 Euro angegeben. Der 46-jährige Fahrer aus Spanien musste sofort ein Bußgeld in Höhe von 125 Euro bezahlen und die Bergungskosten übernehmen.

