Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand von Abfall in einem Müllwagen

Kempenich (ots)

Am 18.04.2024 kam es gegen 12:30 Uhr in der Gemarkung Kempenich zum Brand von Abfall, welcher bereits in einem Müllwagen transportiert wurde. Glücklicherweise stellten die Abfallwerker die Brandentwicklung rechtzeitig fest, sodass der Fahrzeugführer das Müllfahrzeug aus der Ortslage herausfahren und auf einem abgelegenen Stellplatz führen konnte. Hier kippte er die zum Teil brennende Ladung ab, sodass diese durch die hinzugerufene Feuerwehr kontrolliert abgelöscht werden konnte. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Personen. Die exakte Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

