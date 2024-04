POL-PDMY: Wohnhausbrand

Cochem (ots) - Unbekannte haben in der Zeit von 01.03.2024 bis 14.04.2024 an einem Urnengrab auf dem Sehler Friedhof in Cochem ein Metallkreuz abgeschnitten. Da dazu möglicherweise ein Winkelschleifer benutzt wurde, könnten Zeugen entsprechende Beobachtung gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Cochem unter 02671 - 9840 oder picochem@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Telefon: ...

