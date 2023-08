Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Nach Rotlichtverstoß Blutentnahme auf der Polizeiwache+Leichtverletzt nach Unfall in Linden+E-Scooter gestohlen+Diebstahl aus LKW+Unfallfluchten im Landkreis+ Frau beschädigt über 25 Fahrzeug

Gießen (ots)

Gießen: Nach Rotlichtverstoß Widerstand auf Polizeiwache

Einer Polizeistreife fielen am Mittwoch (30.08.23) gegen 02.15 Uhr auf dem Anlagenring zwei Personen, ein 32-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau, auf einem Fahrrad auf. Das Duo fuhr trotz vorhandener Fahrradstraße auf der PKW-Spur. An der Westanlage überfuhren sie zudem eine "rote Ampel". Beide rochen nach Alkohol und pusteten 1,68 Promille bzw. 1,93 Promille. Es folgten bei den Beiden jeweils eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Dabei leistete der 32-Jährige Widerstand. Er und ein Beamter erlitten dadurch leichte Verletzungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften die Beiden wieder gehen.

Linden: Leichtverletzt nach Unfall

Eine Leichtverletzte und 7.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls in der Gottlieb-Daimler-Straße in Großen-Linden. Eine 55-jährige aus Wetzlar war am Dienstag gegen 15.10 Uhr mit ihrem Golf unterwegs, als sie eine Kreuzung an der Siemensstraße passieren wollte. Dabei stieß sie mit dem Fiat einer 54-jährigen aus Pohlheim zusammen, die in der Siemensstraße unterwegs war. Die Pohlheimerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: E-Scooter gestohlen

Nachdem Unbekannte ein Carpot-Tor in der Straße "Gartfeld" aufbrachen, entwendete sie daraus einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Maala Escooter". Zeugen, die zwischen den Montagen der vergangenen und dieser Woche (21.08.23 - 28.08.2023) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Gelegenheit macht Diebe

Als ein LKW-Fahrer im Seltersweg aus seinem Fahrzeug Ware auslud und diese mit einem Rollwagen in ein Restaurant brachte, nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und entwendete vom Beifahrersitz einen Rucksack sowie ein Handy. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag (29.08.23) gegen 03.50 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Heuchelheim/Lahn: Außenspiegel touchiert

In der Gießener Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines Touran. Der Besitzer des weißen VW stellte das Fahrzeug am Montag (28.08.23) gegen 11.00 Uhr auf einer Parkfläche ab. Als er zu seinem Auto zurückkam, lag der Spiegel des Fahrzeuges auf dem Boden. Zeugen, die den Unfall am Montag zwischen 11.00 und 11.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Unfallflucht in Großen Linden

Rund 500 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nachdem ein bislang Unbekannter den schwarzen Kombi im Max-Eyth-Weg in Großen-Linden an der Heckschürze touchierte. Zeugen, die den Unfall am Dienstag zwischen 17.00 und 17.15 Uhr beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: 27 Fahrzeuge beschädigt

Insgesamt 27 Fahrzeuge beschädigte eine 41-jährige Frau in der Gießener Innenstadt und verursachte dabei einen vierstelligen Gesamtschaden. Nach ihrer Festnahme und den Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam sie in eine Fachklinik.

Eine Zeugin informierte die Polizei am Samstag (26.08.2023) gegen 02.45 Uhr über die auffällige Frau, die in der Friedrichstraße und Röntgenstraße eine Vielzahl von Autos beschädigte. Eine Streife der Wachpolizei konnte die ungarische Staatsangehörige nach am Tatort festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie an den vielen Fahrzeugen die Kennzeichenschilder abgerissen, Spiegel kaputtgeschlagen und/oder Scheibenwischer sowie Antennen beschädigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen musste die Frau eine Sicherheitsleistung, einen Geldbetrag zur Gewährleistung des Strafverfahrens bei Personen ohne festen Wohnsitz, hinterlegen.

Sabine Richter,Pressesprecherin

