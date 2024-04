POL-PDMY: Folgemeldung Wohnhausbrand

Mayen (ots) - Am Dienstag, den 16.04.2024 befuhr ein schwarzer Seat gegen 11:05 Uhr die Straße Auf der Eich in Mayen in Fahrtrichtung Ettringen. Innerorts kam dieser in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Um eine frontale Kollision zu verhindern, musste ein entgegenkommender PKW ausweichen und beschädigte sein Fahrzeug am dortigen Bordstein. Der Fahrer des Seat sowie alle Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall ...

mehr