Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Adenau (ots)

Am Mittwoch, den 17.04.2024 gegen 14:50 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Adenau die Mitteilung über eine Person, die in der Straße Im Straußenpesch vor mindestens zwei fahrende PKW gesprungen sein soll. Die Person konnte wenig später durch Beamte angetroffen werden. Da gegen diese Person durch die Beamten ein Strafverfahren eingeleitet wird, sucht die Polizeiinspektion Adenau nun weitere Zeugen, die die Straftat beobachtet haben oder sogar selbst gefährdet wurden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

