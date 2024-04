POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl mit Zielrichtung Kupfer - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - In eine Wohnung eingedrungen sind noch unbekannte Täter am frühen Mittwochabend in der Pforzheimer Südweststadt. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Wagnerstraße befindet. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten ...

