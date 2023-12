Coesfeld (ots) - In der Nacht zu Samstag (11.11.23) sind Unbekannte in ein Haus an der Ottmarsbocholter Straße in Davensberg eingebrochen. Zwischen 17 Uhr am Freitag (10.11.23) und 12.45 Uhr am Samstag schlugen die Täter die Terrassentür ein. Sie flüchteten mit einem Lautsprecher. Nach jetzigen Erkenntnissen übernachtete der bislang unbekannte Tatverdächtige in ...

