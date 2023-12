Coesfeld (ots) - Die Seitenscheibe eines auf einem Schotterparkplatz in der Bauernschaft Tetekum geparkten Ford Kugas schlug ein bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 28.11.2023 ( 18.00 Uhr) bis zum 29.11.2023 (16.00 Uhr)ein und entwendete aus dem Inneren die Handtasche (samt Inhalt) einer 44-jährigen Lüdinghauserin. Hinweise bitte an die Polizei in ...

