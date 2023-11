Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am 29.11.2023, gegen 22.45 Uhr, in einen Rohbau auf der Straße "Moorkamp" ein und entwendeten eine Rüttelplatte. Anschließend flüchteten die Täter in einem blauen Kastenwagen über die Straße "An der Silberwiese". Dies beobachtete ein aufmerksamer Zeuge und alarmierte die Polizei. Eine nähere Beschreibung des ...

