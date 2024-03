Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.03.2024, gegen 15.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 34 und an der Einmündung der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Süd zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Eine 84 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 34 und will bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in Richtung Herten gefahren sein. Ein 43 Jahre alter Mann verließ mit seinem Mercedes die Autobahn A 861 an der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd und sei auch bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage nach rechts in Richtung Herten abgebogen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Zum Unfallzeitpunkt soll der Streckenabschnitt stark frequentiert gewesen sein. Das Polizeirevier Rheinfelden erhofft sich Hinweise von Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07623 74040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell