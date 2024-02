Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim Sachbeschädigung durch Feuer

Landau (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des 24.02.2024 meldet ein Zeuge eine brennende Mülltonne in der Käsgasse in Herxheim. Bei der Überprüfung konnten in der verschmorten Tonne Paper und Deospray festgestellt werden. Der Zeuge geht davon aus, dass das Feuer durch zwei ca. 10-12 Jahre alte Jungs verursacht wurde. Diese trugen schwarze Trainingsanzüge und hätten sich bei Erblicken des Zeugen entfernt.

