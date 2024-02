POL-PDLD: Landau Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) - In der Nacht des 22.02.2024 auf den 23.02.2024 wurde ein PKW eines ambulanten Pflegedienstes in der Unteren Hauptstraße in Herxheim beschädigt. Der bisher unbekannte Täter schlug hierbei die Scheibe der Fahrertür ein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion ...

