POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht 1

Zwischen dem 22.02.2024 gegen 19:00 Uhr und dem 23.02.2024 um 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Helmbachstraße in Landau. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer touchierte mit seinem Fahrzeug die linke Frontstoßstange des Geschädigten und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

