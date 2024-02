Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 13.02.2024: Motorroller übersehen, Fahrerin leicht verletzt

Peine (ots)

Am 12.02. kam es auf der K69 bei Essinghausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Linksabbiegen die vorfahrtberechtigte 18-jährige Rollerfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrerin wurde leicht am Schienbein verletzt. Der Roller musste abgeschleppt werden.

