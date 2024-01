Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei kontrolliert E-Scooter

Darmstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.01.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durch. Im Fokus standen hier E-Scooter.

Hierbei wurden mehrere E-Scooter Fahrer angehalten und kontrolliert. Den Ordnungshütern fiel in der Pallaswiesenstraße unter anderem ein Fahrer auf, welcher kein Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht hatte. Eine Überprüfung ergab, dass der Halter zwar eine gültige Versicherung besitzt, das dazugehörige Kennzeichen aber nicht montiert hatte. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Wenig später fiel den Beamten in der Heidelberger Straße erneut ein Fahrer auf, welcher einen E-Scooter ohne Kennzeichen benutzte. Nach einer kurzen Ermittlung war schnell klar, dass der Fahrer über keine gültige Versicherung verfügt. Ebenso wurde an der Elektronik des Scooters manipuliert, so dass dieser 30 km/h fahren kann. Erlaubt sind maximal 20 Stundenkilometer. Der Mann muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle von der Polizei untersagt.

