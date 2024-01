Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Am Freitag (29.12.), gegen 20:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes eine Verkehrsunfallflucht. Ein dunkler PKW Mercedes-Benz fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen das Fahrzeug des Geschädigten, welches sich in der dahinterliegenden Parkreihe befand. Hierbei wurde das Fahrzeug des Geschädigten an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 zu melden.

Berichterstatter: Dingeldey, POK, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell