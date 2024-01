Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Brand eines Wohnmobils

Darmsdtadt (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Donnerstagnachmittag (04.01.) zu einer größeren Rauchentwicklung geführt. Um kurz vor 15.00 Uhr wurde die Rettungsleitstelle von Zeugen informiert, dass ein Wohnmobil im Bereich eines Aussiedlerhofes in der Trinkbornstraße brennen würde. Sofort verständigte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

