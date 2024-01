Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Vereinsheim im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise

Zwingenberg (ots)

Ein Vereinsheim "Am Sportplatz" geriet in das Visier Krimineller. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagabend (02.01.) und Donnerstagmorgen (04.01.).

Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie aus der Gaststätte Geld und alkoholische Getränke.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

