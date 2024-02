Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Trunkenheitsfahrt ohne Führerschein

Landau (ots)

Am Freitag gegen 16:45 Uhr konnte eine Polizeistreife in der Orffstraße in Germersheim ein PKW ohne Kennzeichen feststellen, vor welchem sich drei Personen befanden. Da das Fahrzeug noch warm war, wurden die Personen auf das Fahrzeug angesprochen. Ein Mann gab sich als Eigentümer und Fahrer zu erkennen und räumte ein, dass er das Fahrzeug am heutigen Tag gekauft habe und zuvor mit entstempelten Kennzeichen gefahren war. Im Verlaufe der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem Cannabis und Kokain konsumiert haben soll. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

