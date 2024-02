Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Weißer Mercedes gestohlen (DA-CZ 2012)

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend (18.2.) und Montagmorgen (19.2.) drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pfungstädter Straße ein. Dort entwendeten sie unter anderem einen Autoschlüssel, zwei Handys und einen Laptop. Mit dem gestohlenen Schlüssel öffneten sie den weißen Mercedes B 200 und flohen mit diesem vom Tatort. An dem Mercedes ist das amtliche Kennzeichen DA-CZ 2012 angebracht. Aktuellen Ermittlungen zufolge beläuft sich der verursachte Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 21 aus Darmstadt bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verbleib des Mercedes geben? Sachdienliche Hinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

