Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer landet an einer Hauswand

Altenburg (ots)

Schmölln: Mit einer Hauswand in der Bergstraße in Schmölln kollidierte am gestrigen Tag (04.12.2023) der 62-jährige Fahrer eines Pkw Skoda. Nach vorliegenden Informationen befuhr er die etwas abschüssige Straße und kam dabei von dieser ab. Am Fahrzeug sowie an der Fassade entstand Sachschaden. Der 62-Jährige selbst wurde nicht verletzt.

