POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht 2

Landau (ots)

Am 23.02.2024 gegen 13:12 Uhr beobachteten zwei Zeugen einen Verkehrsunfall in der Thomas-Nast-Straße in Landau. Beim Rückwärtsausparken im Bereich der BBS kam es herbei zunächst zu einem Zusammenprall mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW. Die Fahrerin hätte dann kurz verdutzt geschaut und wäre dann weitergefahren. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 EURO. Der Führerschein wurde sichergestellt.

