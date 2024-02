Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau Verkehrsunfallflucht 3

Landau (ots)

Am 23.02.2024 gegen 21:45 Uhr beobachteten zwei Zeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Dammühlstraße wie ein PKW im Bereich der Behindertenparkplätz zunächst rückwärts ausparkte und hierbei gegen ein weiteres Fahrzeug in einer anderen Parkreihe stieß. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss direkt von der Unfallstelle. Durch die Zeugen konnte ein Teil des Kennzeichens festgestellt werden. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen älteren schwarzen Opel handeln. Weitere Ermittlungen über das Kraftfahrtbundesamt folgen.

