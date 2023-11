Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit Nötigung im Straßenverkehr

Achern (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Aufgrund von stockendem Verkehr soll eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin in verlangsamter Geschwindigkeit in Richtung Bahnhof gefahren sein. Ein hinter ihr fahrender Ford-Lenker soll die 34-Jährige daraufhin mehrfach durch "Lichthupe" und hupen genötigt haben, schlussendlich soll er auch ausgestiegen sein und an deren Autofenster die Frau angeschrien haben. Nachdem der 34-Jährige wieder in sein Fahrzeug gestiegen war, soll er dem Mercedes aufgefahren sein. Im Zuge des Unfalls soll ein unbeteiligter Zeuge, ein Fahrer eines dunklen BMW, hinzugekommen und den 34-Jährigen zur Rede gestellt haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro. Nun sucht die Polizei nach dem beschriebenen BMW-Fahrer und weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers in Achern/Oberkirch unter der Nummer 07841 7066-0 entgegengenommen.

/ja

