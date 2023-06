POL-EU: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Kall-Golbach (ots) - Am Freitag (9. Juni) geriet um 14.15 Uhr im Bereich der Oberstraße eine Rundballenpresse in einer Halle von einem 54-Jährigen aus Kall aufgrund einer noch ungeklärten Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich auf dem Dach der Halle aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden umstehende Arbeitsmaschinen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen ...

mehr