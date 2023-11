Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in Spielhalle, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb brach in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Spielhalle in der Johannesstraße in Bühl ein. Kurz vor Mitternacht wurden die Beamten des Polizeireviers Bühl durch eine Alarmanlage in den Einsatz gerufen. Nach Ankunft der Polizisten konnte ein geöffnetes Fenster festgestellt werden, bei dem der Rollladen mutmaßlich nach oben geschoben wurde. Im Rahmen einer Durchsuchung konnten mehrere geöffnete Schubladen sowie etwas Geld festgestellt werden. Der mutmaßliche Einbrecher ist derzeit unbekannt. Der genaue Tatablauf ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bühl unter der Rufnummer 07223/99097 0 zu melden. /to

