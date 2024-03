Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Verdacht Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 11.03.2024, gegen 17.25 Uhr, die Autobahn A 5 zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und beabsichtigte einen Sattelzug zu überholen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer, welcher vermutlich mit einer überhöhten Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, gelang es nicht mehr dem überholenden 50-jährigen Pkw-Fahrer auszuweichen. Der 55-Jährige kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und fuhr dann auf den Pkw des 50-Jährigen auf. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw des 50-Jährigen in den Heckbereich des Sattelaufliegers geschoben. Es wurde niemand verletzt. Wegen einer Baustelle war die zulässige Geschwindigkeit an der Unfallörtlichkeit auf 100 Stundenkilometer reduziert.

Alle Beteiligten warteten zunächst auf dem Standstreifen auf die Polizei. Noch während der Anfahrt der Polizei fasste der 55-Jährige den Entschluss sich mit seinem stark beschädigten Pkw von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte nach etwa neun Kilometern zu dem 55-Jährigen aufschließen. Auf einem Autobahnparkplatz konnte die Polizei den 55-Jährigen zum Anhalten bewegen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Währenddessen habe der 55-Jährige einen Krampfanfall erlitten, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus, wo zudem eine Blutprobe erfolgte. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde in Verwahrung genommen. Der Pkw des 55-Jährigen und des 50-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell