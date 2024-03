Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall beim Einfahren in die Gretherstraße - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.03.2024, gegen 09.40 Uhr, fuhr eine 35-jährige Pkw-Fahrerin von einem Grundstück in die Gretherstraße ein und übersah dabei einen von links kommenden 41-jährigen Pkw-Fahrer. Auf der Abbiegespur zur Schwarzwaldstraße kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 41-Jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

