Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Montag, 11.03.2024, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der B 34/Friedrichstraße in Bad Säckingen zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer war einem SUV ins Heck geprallt, der wiederum gegen einen Lieferwagen geschoben wurde. Der SUV und der Lieferwagen hatten im Einmündungsbereich zur Fricktalstraße gestanden, als der Lkw auffuhr. Die 58-jährige SUV-Fahrerin und der 34 Jahre alte Lieferwagenfahrer verletzten sich leicht. Sie wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro an den drei Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell